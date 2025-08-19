DELA Facebook Foto: Stefan ÖhbergTf rektor Erika Eriksson säger att en bättre kontakt mellan arbetslivet, skolan och de studerande kan göra att det uppstår färre frågetecken. Yrkesgymnasiets rektor om kritiken: ”Bra poänger att fortsätta diskutera” Nyheter 07:59 tisdag, 19 augusti, 2025 Ditt namn Din e-post Ämne Ditt meddelande (valfritt) Mer läsning Sunds närvårdare om ÅYG-utbildningen: ”Kvaliteten har försämrats” Yrkesgymnasiets rektor om kritiken: ”Bra poänger att fortsätta diskutera” 182 får fick avlivas efter vanvård – veterinären : ”Handlar om allvarliga djurskyddsbrister”