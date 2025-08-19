DELA
Foto: Stefan Öhberg
Tf rektor Erika Eriksson säger att en bättre kontakt mellan arbetslivet, skolan och de studerande kan göra att det uppstår färre frågetecken.

Yrkesgymnasiets rektor om kritiken: ”Bra poänger att fortsätta diskutera”

07:59 tisdag, 19 augusti, 2025

    Mer läsning