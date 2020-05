Wille Valve leder ÅHS Nyheter

Wille Valve blir ny styrelseordförande för Ålands hälso- och sjukvård, ÅHS. Han får sällskap av Roger Höglund (C), Anna Holmström (C), Runa-Lisa Jansson (Ob), Erica Scott (HI), Ulf Weman (S) och Cita Nylund (Lib) i den nya styrelsen.

Tidigare har Annette Holmberg-Jansson (MSÅ) varit ordförande för ÅHS-styrelsen. Hon utsågs sedermera till social- och hälsovårdsminister, den post som Wille Valve hade innan valet i höstas.

Ersättarna är personliga och är följande: Tage Silander (MSÅ), Jan Salmén (C), Gyrid Högman (C), Leena Pokela (Ob), Simon Holmström (HI), Camilla Gunell (S) och Tony Asumaa (Lib).

Annette Holmberg-Jansson fattade beslut om den nya styrelsen på tisdagen.