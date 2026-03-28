Vilken valfråga är viktigast för dig? – Sista chansen att delta i Åland Gallup

Är en god sjukvård det som avgör hur du röstar om det skulle vara val i dag? Eller vindkraftsfrågan? Eller kanske producentansvaret eller skattegränsen är det som blir tungan på vågen i valet för din del? Tyck till i Åland Gallup – sista chansen är på söndag kväll!

Nya Åland frågar om vilka politiska frågor som är hetast just nu, eftersom det om drygt ett och ett halvt år är val till lagtinget. Men om det var val i dag, vilken fråga är viktigaste för dig?

Alternativen är: Civil beredskap, den offentliga ekonomin, förbindelser till Åland, förpackningsansvaret, kommunfrågan, klimat- och miljöfrågor, sjukvården, självstyrelselagsrevisionen, skattegränsen, skola och barnomsorg, vindkraften och äldre- och specialomsorg. Det går bara att välja ett alternativ.

ÅHS-skatt

På sistone har landskapsskatt diskuterats efter att tidigare S-ordförande Camilla Gunell lyft frågan på insändarspalt.

Folkets fråga berör sjukvården och sparkraven som ÅHS nu står inför: Är du beredd att betala en ÅHS-skatt? Alltså en skatt som landskapet skulle bära upp för att finansiera vården. Alternativen är enkla: ja, nej och kan inte ta ställning.

Varumärken

För ett år sedan frågade Åland Gallup om förtroendet för tio välkända åländska varumärken. Då hade Eckerölinjen det starkaste förtroendet.

Nu är det dags igen. Hur stort förtroende har du för följande varumärken: Andelsbanken, Eckerölinjen, Kantarellen, Mattssons, Paf, S-market, Sparhallen, Viking Line, Ålandsbanken samt Ömsen?

Som vanligt i Åland Gallup ställs även frågan om vem man skulle rösta på om det var val till lagtinget i dag.

Åland Gallup är öppen fram till söndag kväll 23.59.

Så här deltar du Man hittar gallupen genom att klicka här. Skriv in din mobilnummer, men lämna bort den första nollan. Klicka på ’skicka verifieringskod’. Du kan använda både ett finländskt och svenskt mobilnummer. Du får ett sms med en verifieringskod som du ska skriva in i nästa steg, sedan kan du svara på frågorna. Det är gratis att delta. Du kan enbart delta en gång. Om du får ett felmeddelande om att du redan deltagit (men inte gjort det) kan du pröva starta om din webbläsare. Du deltar anonymt, eftersom alla deltagare anonymiseras så snart verifieringskoden skickats med hjälp av en utomstående tjänst.