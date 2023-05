Vilken partiledare har du störst förtroende för?

Påverkar Centerns interna bråk om kriskommunlagen ditt förtroende för Veronica Thörnroos? Hur stort förtroende finns för Obundnas nya bas Marcus Måtar? I maj månads Åland Gallup frågas om förtroende för partiernas ordförande.

Åland Gallup frågade senast om förtroendet för partiledarna i augusti i fjol. Då hade väljarna störst förtroende för Liberalernas ledare Katrin Sjögren, följt av Centerns ordförande Veronica Thörnroos. Lägst förtroende bland de egna väljarna hade Obundnas Bert Häggblom.

Sedan augusti i fjol har mycket hänt inom den åländska politiken och Obundna har en ny ordförande i Marcus Måtar. Är Ob-väljarna nöjda med sitt val i slutet av april?

Under våren har fyra av de fem oppositionspartierna gått samman och lämnade in ett spörsmål om skärgårdstrafiken, som debatterades intensivt tillsammans med landskapsregeringens meddelande om den samma. Efter debatten var oppositionen fortsättningsvis missnöjt med de svar de fått, men valde att inte ta frågan till en misstroendeomröstning, eftersom man hoppades att regeringsblocket skulle leverera tre viktiga lagpaket: avfallslagen, kriskommunlagen och vattenlagen.

I förra veckan lämnades avfallslagen till lagtinget, men hur det blir med vattenlagen och kriskommunlagen är mycket oklart. Tidigare i veckan berättade Veronica Thörnroos att det finns stor oenighet i Centerns partistyrelse om förslaget till kriskommunlag. Hon sade då att utgången är oviss. Hur påverkar det Centerväljarnas förtroende för lantrådet?

Det här kan ålänningarna nu ta ställning till i Åland Gallup.

I maj månads gallup får du också ta ställning till vilka valfrågor som du tycker är viktigast inför höstens lagtingsval. Du kan välja tre stycken av följande: skattegränsen, den offentliga ekonomin, sjukvården, äldre- och specialomsorgen, skola och barnomsorg, miljö- och klimatåtgärder, havsbaserad vindkraft, dricksvattnet, skärgårdstrafiken och förbindelserna till Åland.

Som vanligt ställs även frågan om vilket parti du skulle rösta på om det var val i dag.

Precis som tidigare behöver du ett Facebook-konto för att kunna vara med i Åland Gallup, men dina svar är anonyma.

Åland Gallup är en enkätundersökning som administreras av Mats Adamczak. Gallupen är öppen till söndag kväll.

Vilken partiledare har du störst förtoende för?

Man hittar gallupen via QR-koden här intill, via den klickbara länken i den digitala tidningen, via hemsidan nyan.ax eller genom Åland Gallups Facebooksida.

På grund av Facebooks säkerhetsuppdateringar, med mål att skydda användare och undvika missbruk av konton, behöver du som deltar i gallupen via smarttelefon eller läsplatta logga in på ditt Facebook-konto på nytt för att skicka in dina svar. Klicka på den blå symbolen ”Log in with Facebook” som finns högst upp gallupsidan och uppge där dina inloggningsuppgifter.

Det går också bra att använda webbläsaren i telefonen/plattan (precis som du gör när du använder en dator) och logga in på facebook.com. Där söker du sedan upp Åland Gallup och fyller i dina svar.

Alfons Röblom och Erica Scott (HI)

Camilla Gunell (S)

Katrin Sjögren (Lib)

Marcus Måtar (Ob)

Peggy Eriksson (ÅF)

Stephan Toivonen (ÅLD)

Veronica Thörnroos (C)

Wille Valve (MSÅ)