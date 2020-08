Viking ställer in rutter och överväger försäljning av fartyg Nyheter

Viking line ställer in samtliga avgångar på rutten Helsingfors – Mariehamn – Stockholm till och med den 31 december. Samtidigt ligger Mariella ute till försäljning hos mäklarfirman Clarksons.

– Det är vanligt att fartyg ligger ute till försäljning, oavsett om rederierna har planer på att sälja eller inte, säger Jan Hanses, vd för Viking Line.

Hanses säger att man inte har planerat att sälja Mariella men att om man får in något intressant bud kan det ändå bli aktuellt.

– Alla äldre fartyg kan vara till försäljning om budet är intressant nog. Hittills har det dock inte kommit in något bud som fått oss att överväga en försäljning.

Även om en försäljning av Mariella inte skulle bli aktuell så är Helsingforslinjens framtid ännu osäker. Under tisdagen meddelande rederiet att man ställer in samtliga avgångar på rutten Helsingfors – Mariehamn – Stockholm till och med årsskiftet.

– Epidemiläget har gjort att efterfrågan på resor till Sverige har minskat kraftigt och då är det inte motiverat att hålla igång den linjen, säger Hanses.

Är en eventuell försäljning av Mariella något som skulle ha viktig ekonomisk betydelse?

– Det är ingenting vi har utgått i från i var likviditetsplanering. Sen går det inte att säga att det inte skulle ha en betydelse men det är som sagt inget som vi räknat med.

Hur påverkar detta bygget av det nya fartyget i Kina? Kommer det att slutföras som planerat?

– Fartygsbygget i Kina går väl framåt och vi utgår från att det slutförs.