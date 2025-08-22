DELA Facebook Foto: Stefan ÖhbergDen här Viking Line-trion, ekonomidirektör Mats Engblom, informationsdirektör Johanna Boijer-Svahnström och vd Jan Hanses, mötte finansminister Riikka Purra i fredags. Bilden är tagen vid ett annat tillfälle. Viking Line om mötet med Purra: ”En bra och konstruktiv diskussion” Nyheter 17:42 fredag, 22 augusti, 2025 Ditt namn Din e-post Ämne Ditt meddelande (valfritt) Mer läsning M/S Eckerö försenad efter sjukdomsfall Finansminister Purra har landat på Åland Finansminister Riikka Purra besöker Åland