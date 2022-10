Viking Line krävs på över 3,5 miljoner efter olycka Nyheter

Efter olyckan i januari, nu krävs Viking Line av Helsingfors stad och Allas Sea Pool på över 3,5 mijoner i ersättning.Rederiet nekar dock till majoriteten av ersättningskraven.

Det var den 12 januari som Viking Lines Gabriella orsakade skador på badinrättningen Allas Sea Pool då hon fick en black out och törnade in i en kaj i Södra hamnen i Helsingfors. Cirka 200 personer befann sig ombord på fartyget, men ingen skadades. Under sjöförklaringen som hölls i februari konstaterade rederiet att det var antagligen issörja som ledde till olyckan.

750 000 för skador på kajen

Allas Sea Pools chef för affärsverksamhet, Anna-Mari Karhunen, var dock inte imponerad av förklaringarna som gavs under sjöförklaringen.

– Hur kan ett så stort fartyg tappa kontrollen? Befälhavaren berättade att de inte kunde göra något åt situationen. Vi tycker det är helt ofattbart, Viking Line vet att det var ett tekniskt fel men inte exakt vad som är orsaken. Ett så stort fartyg får inte bara svepas iväg, sade hon i telefon till Svenska Yle.

Nu kräver man Viking Line på 2,7 miljoner för skador och utebliven inkomst. Helsingfors stad kräver rederiet på 750 000 euro för skador på kajen. Det rapporterar Helsingin Sanomat. Enligt Timo Laiho, chef för tomtenheten, har Helsingfors stad ännu inte fått svar på sitt ersättningsanspråk från rederiet. Reparationsarbetet är planerat att utföras under de kommande månaderna.

Begränsande föreskrifter i sjörätten

Men till Allas Sea Pool har rederiet svarat och nekat ersättning. Enligt Helsingin Sanomat ska Viking Line sagt att man inte har någon ersättningsskyldighet, men att de nog vill lösa problemet med företaget. Enligt rederiet är saken inte färdigt utredd och vd Jan Hanses anser att ersättningskraven är överdrivna.

”Vi har fått ett brev från motparternas advokater, där detaljerade frågor ställs angående förlikningen av detta ärende. Vi arbetar just nu med brevet. I det här skedet, när skadeståndsansvaret fortfarande är oklart, har vi förnekat skadeståndsansvar”, säger han till Helsingin Sanomat.

Haverikommissionen Otkes konstaterade i sin rapport att man inte kan utesluta isförhållanden som orsak till blackouten och således olyckan. I sjörätten finns föreskrifter som begränsar ersättningsansvaret om den som anklagas inte otvetydigt orsakat olyckan på grund av exempelvis vårdslöshet.