Viking Glory tog sig till Medelhavet

Viking Lines nybygge Glory tog sig under torsdagen genom Suezkanalen, som sammanbinder Röda havet och Medelhavet. Kanalen är cirka 163 kilometer lång och utgör en viktig passage för handelsfartyg på väg mellan Asien och Europa. Kanalen fick stor uppmärksamhet när det stora containerfartyget Ever Given körde fast ifjol vilket fick konsekvenser för hela världshandeln.

Av datan som ges från hemsidan Marinetraffic, ser det ut att ha gått bra för Glory, som vid 20-tiden i torsdags såg Medelhavet för första gången. Glory kommer att börja trafikera rutten Åbo-Mariehamn-Stockholm i vår. (jo)