VIDEO: Här promenerar älgen mitt i Östernäs – ”Drömmer jag?”

Tessa Eklund stod på busshållplatsen i Östernäs på väg till sin praktikplats vid åtta-tiden på fredagsmorgonen när en stor älg mitt i allt kom traskande längs vägen.

– Det fanns inte en människa eller bil i närheten, så jag började filma för jag tänkte att det här ser man typ aldrig, berättar hon för Nyan.

När älgen bara kom närmare och närmare henne blev hon till sist rädd och försökte gömma sig bakom busskuren.

– Men den kom bara närmare och såg mig där. Jag började tänka att jag måste flytta mig runt hållplatsen, men hann inte innan det kom en bil så att den blev skrämd och sprang iväg, säger hon, och fortsätter:

– Det var väldigt, väldigt läskigt. Men jag tänkte ändå att det var väldigt coolt också. Först blev jag bara paff och tänkte att ser jag verkligen en älg här, eller är det en stor hjort? När den kom närmare såg jag ju att det var en älg, det var ganska skrämmande när jag var där helt ensam.

Tessa Eklund bor själv i Östernäs och säger att hon aldrig tidigare har sett en älg i området.

– Så det var väldigt spännande, det är något man inte ser varje dag. Det var nästan som i en film: drömmer jag eller är det verkligen en älg som kommer gående längs gatan i stan en fredagsmorgon?, säger hon och skrattar.