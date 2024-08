HI:s talespersoner om avhoppet: ”Vi tycker det är jättetråkigt” Nyheter

Hållbart initiativs talespersoner bjuder nu in medlemmarna – även HI i Hammarland – till ett extra medlemsmöte för att diskutera senaste tidens händelser som nu resulterat att partiet inte längre har representation i Hammarland.

– Vad är det vi möjligtvis har missat? frågar sig Erica Scott.

Efter att HI:s talespersoner blivit informerade per mejl om HI i Hammarlands utträde ur Hållbart initiativ på onsdagsförmiddagen valde talespersonerna Alfons Röblom och Erica Scott att kalla till en presskonferens på eftermiddagen.

– Vi tycker naturligtvis att det är jättetråkigt, inleder Alfons Röblom.

I mejlet till HI fanns inga förklaringar om varför, men efter att ha lyssnat på Ålands radio, där en av hammarlänningarna intervjuats, drar Alfons Röblom slutsatsen att det till stor del handlar om motionerna om en organisationsförändring som behandlades på årsmötet i våras.

– Om man kokar ner förslagen så är det att man vill se en partistyrelse och en partiledare, en klassisk hierarkisk partistruktur. Förslagen röstades ner av medlemmarna på årsmötet med en jättestor majoritet, säger han.

– Till den delen tycker jag det är trist att HI i Hammarland väljer att lämna HI på grund av ett demokratiskt fattat beslut av medlemmarna på ett årsmöte.

Alfons Röblom lyfter upp ”den senaste veckans medieturbulens” och säger att det väckt oro hos medlemmarna inom partiet, främst nya medlemmar.

– Därför har jag och Erica (Scott, reds. anm.) fört samtal med våra aktiva medlemmar. Det är trist att märka den oro som sådana här saker väcker. Med anledning av det här kommer vi kalla till en medlemsträff där alla är välkomna att prata av sig, även HI i Hammarland, säger han.

Ingen självrannsakan

Erica Scott förklarar att partiet ”vill leva den förändring man själv vill se” och det gör man genom att ha en platt organisation som möjliggör ett brett deltagande i partiet. Att den befintliga platta modellen fick ett brett stöd på senaste årsmötet tolkar hon som att det är rätt väg.

– På det sättet finns ingen anledning att rannsaka oss själva här, säger hon.

Hon betonar också att partiet är ungt och utvecklas.

– Vi har ju ansvar för alla medlemmar och det måste vi se till. Vi vill fånga upp det som rör på sig.

Av de som lämnar nu säger en att er reaktion på Simon Holmström och Annette Bergbos kritik, att ni inte visste och att ni ansåg kritiken vara märklig, lämnade det en del att önska. När jag lyssnar in er nu så hör jag inte speciellt mycket självrannsakan av hanteringen av uppståndelsen. Ser ni någon orsak till självrannsakan?

– Ja, det går säkert alltid att självrannsaka sig om hur man hanterar en sådan här kritik. Samtidigt vill jag hålla fast vid att det var överraskande att komma mitt i sommaren av två tidigare medlemmar på det här sättet. Och den kritik som kom var diffus och generell. Då måste man som talesperson försöka tyda kritiken och förklara den del man kan för partiet. Man måste ju få ge sin bild av den kritik man möter, säger Alfons Röblom.

En annan kritik är att HI lagt mycket energi på internpolitik framför externpolitik. Hur ser ni på det?

– Det hör ihop med de sex motioner som kom till årsmötet. Vi har jobbat mycket med det, säger Erica Scott.

I dag, när partiet har enbart en lagtingsledamot och sitter i opposition görs det mesta arbetet ideellt och då har tiden inte räckt till mer externt arbete, enligt Erica Scott. Tanken var ändå att nu efter sommaren plocka upp externpolitiken.

Ni säger att det ska vara lätt att föra samtal och ni har flera gånger betonat att årsmötet var demokratiskt och att motionerna röstades ner. Ser ni alls att diskussionen på årsmötet kan ha misslyckats, med tanke på att medlemmar, flera månader efteråt, är besvikna på årsmötet?

– Vi vill ju fånga upp om det finns ytterligare saker att diskutera. Det är därför vi ger utrymme för den här extra medlemsträffen och det är den frågan vi ställer till medlemmarna. Vad är det vi möjligtvis har missat? Vi upplever att vi gav de här frågorna mycket tid på årsmötet, men uppenbarligen var det inte tillräckligt. Då får vi ta det en vända till, säger Erica Scott.

Att HI nu tappar representation i en kommun, Hammarland, tycker ledarduon är jättetrist. HI har även invalda kommunalpolitiker även i Mariehamn, Lemland, Lumparland och Kumlinge.

Den extra medlemsträffen ska ordnas så snart det är möjligt.