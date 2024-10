Veterinär varnar för hundsjukdom Nyheter

Leptospiros blir allt vanligare bland hundar och gnagare i Finland. Nu varnar landskapsregeringen för den allvarliga bakteriesjukdomen, som även smittar människor.

I ett pressmeddelande skriver Laura Ölander, veterinär vid landskapsregeringen, att inget fall ännu registrerats på Åland. Men leptospirainfektioner har upptäckts bland hundar i södra Finland. Tidigare har leptospirainfektioner i Finland främst drabbat hundar som rest till länder där sjukdomen är vanlig. Nu har de smittade hundarna inte rest utanför landet.

Förekomsten av bakterien har även ökat bland råttor och enligt en undersökning bär nu en procent av råttorna i Helsingfors på bakterien. Den vanligaste smittvägen är just via vilda djur, såsom råttor och andra gnagare som utsöndrar bakterien via sitt urin.

Hundar smittas främst via vattendrag eller stillastående vatten, som förorenats av urin från smittade djur.

Symptomen hos hundar är till exempel feber, slöhet, trötthet, aptitlöshet, kräkningar och diarré. Hunden kan börja dricka och kissa mer och den kan bli stel och få muskelvärk. Infektionen kan också vara symtomfri.

Det finns vaccin mot leptospiros. I Finland har det hittills rekommenderats främst för resande hundar. Laura Ölander skriver dock att beroende på situationen kan vaccinationsrekommendationerna ändras.

Vaccinet skyddar mot mer allvarliga infektioner. Hundar som är vaccinerade kan dock fortfarande sprida leptospirabakterier vidare om de smittas.