Vet du hur du ska rösta i höstens val?

Det är sex veckor kvar till valdagen. Vet du hur du ska använda din röst? I den förra Åland Gallup minskade antalet osäkra väljare, vilket framför allt gynnade Centern och Moderaternas stöd i undersökningen.

Liberalerna har varit Ålands största parti i över ett års tid i Åland Gallup. När resultatet för det sammanräknade resultatet för de fyra senaste galluparna presenterades i augusti låg Liberalernas understöd på 24 procent. Tvåa var fortfarande Socialdemokraterna med 18 procent, och Centern trea med 16 procent. Centerns trend är dock positiv, sett till enbart resultatet i augusti månads gallup får partiet ett understöd på 19 procent.

Det beror framför allt på att antalet osäkra väljare minskade till enbart 10 procent.

Nu är det alltså dags för en ny gallup och när valfebern stiger ger det sannolikt effekt på utfallet. På vilket parti skulle du rösta om det var val i dag?

I gallupen ställs även frågor om vindkraften, förslaget om att landskapet borde bilda ett tullhus och om bibliotekens sagostunder för barn.

Precis som tidigare behöver du ett Facebook-konto för att kunna vara med i Åland Gallup, men dina svar är anonyma.

Åland Gallup är en enkätundersökning som administreras av Mats Adamczak. Gallupen är öppen till söndag kväll.

