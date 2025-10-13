Var fjärde anställd i stan har upplevt trakasserier i arbetet

Ditt namn

Din e-post

Ämne

Ditt meddelande (valfritt)



25,1 procent av personalen, alltså mer än var fjärde anställd, i Mariehamns stad uppger att de upplevt trakasserier på arbetsplatsen det senaste halvåret. Av dem säger över 88 procent – nästan nio av tio – att trakasserierna kommer från en kollega eller chef.

Mariehamns stad genomför årligen en medarbetarenkät som skickas ut till alla anställda. Efter den senaste, som gjordes mellan december förra året och januari i år, såg stadens HR-avdelning orsak att följa upp med en fördjupande enkät om upplevda trakasserier och osakligt bemötande. Då hade 25,3 procent antingen uppgett att de upplevt trakasserier det senaste året, eller att de inte ville svara på frågan.

– Antalet som upplevde trakasserier eller osakligt bemötande gjorde att vi såg behov av uppföljning. Sedan måste man komma ihåg att det alltid är en subjektiv upplevelse, säger stadens HR-chef Sari Hautamäki.

En av fyra

Resultaten i fördjupningen, som internt kallas för en ”riktad pulsmätning”, presenterades enligt uppgifter till Nya Åland nyligen på det interna nätverket för anställda i staden. Nya Åland har tagit del av siffrorna, och det är mörk läsning.

Av de 339 personer som deltagit i enkäten svarar 25,1 procent – mer än var fjärde person – ja på frågan om de under de senaste sex månaderna har upplevt trakasserier eller osakligt bemötande på arbetsplatsen.

– Naturligtvis ser vi allvarligt på det, men vi skulle behöva få reda på mer fakta för att kunna ge riktade stödåtgärder. Vi har handledning och coachning, utbildning för cheferna och så har vi filat på riktlinjerna så att de ska vara klara och tydliga. Sedan betonar vi också vad som är osakligt bemötande – och vad som inte är det. Feedback från arbetsgivaren är inte osakligt, utan hör till arbetet även om det kan upplevas negativt, säger Sari Hautamäki.

88 procent interna händelser

Vidare uppger 57,6 procent av de som svarade ja att det var en eller flera kollegor som utövade bemötandet. 30,6 procent svarar att bemötandet kommer från en chef eller annan överordnad. Sammanlagt uppgår därmed de interna upplevda trakasserierna till över 88 procent.

– När vi inte har fakta på vad som har hänt så kan jag inte uttala mig: handlar det om enskilda konflikter mellan medarbetare? Jag kan inte gissa när jag inte har fakta. Men som sagt är det en subjektiv upplevelse att något kan kännas osakligt medan det i juridisk bemärkelse inte är det, säger Sari Hautamäki.

Stadens HR-avdelning har reviderat handlingsplanen för trakasserier så att ”det ska vara klart och tydligt för alla vad som gäller och hur man ska gå tillväga om man upplever osakligheter”, säger hon.

– Vi tar det naturligtvis alltid på väldigt stort allvar om man upplever osakligheter, trakasserier eller mobbning.

”Vad är siffrorna egentligen?”

Nu finns anmälningsformuläret om trakasserier både digitalt och till pappers, tillgängligt för alla anställda.

– Vi har uppdaterat formuläret och lagt det offentligt för alla, men det har inte kommit in mer anmälningar om trakasserier än tidigare, säger Sari Hautamäki, och fortsätter:

– Då börjar man fundera på varför man inte sedan går vidare med det om man upplever osakligheter, trots att systemet finns. Det skulle vara väldigt intressant att veta, vad är de bakomliggande siffrorna egentligen? Vi kan inte gå vidare med en utredning om vi inte har något konkret att utreda och om det inte görs en anmälan.

Vad tror du är orsaken till att så många svarar att de upplever trakasserier inom organisationen, men inte anmäler det?

– Det kanske kan vara så att det har varit något tjafs på jobbet, eller man kanske har fått feedback från sin chef, eller några andra helt vanliga händelser som kanske inte är så trevliga men som hör livet till. Det i sig betyder inte att det är osakligt bemötande. Det vore väldigt viktigt att vi får faktaunderlag.

Fördelat på alla sektorer

Hon kan inte uttala sig om könsfördelningen bland de som uppger att de upplevt trakasserier, men säger att könsfördelningen bland de svarande i sin helhet motsvarar fördelningen hos personalen.

– Vi har ungefär 75 procent kvinnliga anställda och 25 procent män. Män och kvinnor har varit lika duktiga på att svara på enkäten.

Finns det någon sektor inom staden som sticker ut vad gäller trakasserier?

– Nej, det skulle jag inte säga. Jag har det inte riktigt på detaljnivå, men det är fördelat på alla sektorer.

Hur har siffrorna för trakasserier sett ut tidigare år, har det ökat i den senaste enkäten?

– Nej, det har sett ungefär likadant ut. Men som sagt har anmälningarna inte ökat och ändå är det en sak som vi har lyft, processen hur man går vidare. Trots det har det inte kommit in fler.

Vad gör ni för att komma till rätta med att så många upplever trakasserier?

– Det är upplysning, utbildning och att utveckla processerna. Vi har tagit fram den elektroniska enkäten som man nu kan fylla i där man väljer vem man vill skicka den till. Vi är några personer i organisationen som har mandat att ta emot den så att vi sedan kan utreda.

Vad säger de här siffrorna om Mariehamns stad som arbetsgivare?

– Det kan jag inte svara på, för när man tittar på de andra siffrorna (i den allmänna enkäten som inte var fördjupad på trakasserier, reds anm) visar de att vi är en bra arbetsgivare och att medarbetarna trivs. Der är väldigt tillförlitliga siffror.

– Sedan finns det alltid saker man kan förbättra, men när vi jämför våra indexsiffror med svenska kommuner så har vi bra resultat.

”Alla har ett ansvar”

Sari Hautamäki understryker att alla medarbetare ingår i ett större sammanhang.

– Man måste komma ihåg det egna ansvaret i arbetsmiljöfrågor, det är väldigt viktigt. Man har ett stort ansvar för arbetsmiljön som medarbetare, det ligger inte på kollegan eller chefen utan alla har ett eget ansvar att uppföra sig på ett bra sätt. Det kan man inte betona för mycket.

Just nu planerar HR-avdelningen nästa medarbetarenkät, som också den genomförs runt årsskiftet.

Är resultaten om trakasserier något ni kommer att följa upp särskilt?

– Ja, vi har haft det som en tilläggsfråga och det är viktigt.

Känner du igen dig i artikeln och vill berätta mera?