Vad vill du veta om mens? Ställ din fråga till en expert! Nyheter

Det har varit mycket snack om mens på sistone. Känner du att du inte riktigt vet tillräckligt för att delta i samtalet? Nu kan du ställa din fråga helt anonymt till ett proffs!

1983, när Sally Ride – den första amerikanska astronauten i rymden – var på väg på sin första rymdresa trodde ingenjörerna som förberedde rymdskeppet att hundra tamponger var en rimlig mängd för en sex dagars resa. Det här hände för 38 år sedan och i dag vet Nasas ingenjörer förhoppningsvis att 16 tamponger per dag är orimligt många. Men hur många är då lagom?

Vad vill du veta om mens? Nu kan alla läsare ställa frågor om mens, mensskydd, menstruationscykeln, mängden menstruationsblod, mensmyter och mycket mer.

Skicka frågan till emma.harald@nyan.ax, ring in den till 528 442 eller fyll i formuläret som som du hittar här. Via formuläret är du helt anonym, men även om du mejlar in din fråga från din riktiga e-postadress lovar vi att inte avslöja vem som ställt vilken fråga.

Alla frågor besvaras av hälsovårdaren Caroline Staffas på preventivmedelsmottagningen på ÅHS.

Vi behöver din fråga senast på tisdag den 9 februari klockan 12.00.