Månadens Åland gallup: Vad är viktigt för dig i riksdagsvalet? Nyheter

Ekonomin, välfärden eller klimatet – vad är viktigt för dig i riksdagsvalet? I Åland Gallup i mars får du välja den viktigaste nationella och åländska valfrågan. Nu är även sista chansen – innan valdagen – att välja vem av de 15 åländska kandidaterna du vill se som Ålands riksdagsledamot.

I mars månads Åland Gallup frågar Nya Åland igen om vem du vill rösta på i riksdagsvalet. I februari, när samma fråga ställdes, fick sittande riksdagsledamot Mats Löfström 55,9 procent av deltagarnas stöd. Tvåa blev Sandra Listherby (Lib) på 7,5 procent och trea Wille Valve (MSÅ) på 6,3 procent. Fjärdeplatsen knep Marcus Måtar (Ob). Arsim Zekaj var då den populäraste socialdemokratiska kandidaten och Alfons Röblom den populäraste av Hållbart initiativs kandidater.

Valfrågor

I gallupen frågar vi också om vilken åländsk och nationell fråga som du tycker är viktigast i riksdagsvalet. Du kan välja mellan fem olika åländska frågor och tolv nationella alternativ.

Som alltid ställs även frågan om vilket åländskt parti du skulle rösta på om det var åländskt val i dag.

