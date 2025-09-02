Foto: Jonas EdsvikUtrikesministern Elina Valtonen (Saml) kommer till Åland nästa vecka, tillsammans med samarbets- och utbildningsministern Anders Adlercreutz (SFP). Bilden är från ett tidigare besök på Åland. Utrikesminister och SFP-ordförande till Åland Nyheter 15:56 tisdag, 2 september, 2025 DELA Facebook Ditt namn Din e-post Ämne Ditt meddelande (valfritt) Mer läsning Utbildningsministern om granskningen av Grit:lab: ”Ett bra utbildningskoncept” Kommuner skeptiska till att begränsa rätten till daghem Åland på kulturmöte med Ukrainaminister