Foto: STEFAN ÖHBERGDe åländska försäkringsbolagen Ömsen och Alandia kämpar i motvind. Ömsen beskriver ett skadedrabbat första halvår med omfattande bränder. För sjöförsäkringsspecialisten Alandia minskade försäkringsintäkterna under det första halvåret. Utmanande försäkringsår – både enskilda händelser och världsläget påverkar Nyheter 15:28 söndag, 14 september, 2025 DELA Facebook Ditt namn Din e-post Ämne Ditt meddelande (valfritt) Mer läsning Alandias resultat sämre än samma period ifjol Staden säljer Nyfahlers – omstridd prislapp Stadsstyrelsen vill sälja Nyfahlers