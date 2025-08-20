DELA
Foto: Jonas Edsvik
Utbildningsminister Annika Hambrudd (C) vill gärna se en fortsättning på Grit:lab och säger att det är bra att utbildningen granskas.

Utbildningsministern om granskningen av Grit:lab: ”Ett bra utbildningskoncept”

08:00 onsdag, 20 augusti, 2025

