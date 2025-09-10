Ulla-Lena Lundberg lämnar Borgå för Mariehamn

Ditt namn

Författaren Ulla-Lena Lundberg – aktuell med essäboken ”Saker som gör det lättare att dö” – flyttar efter åtta år från Diktarhemmet i Borgå till Mariehamn.

”Hälsan håller helt enkelt inte längre. Jag har svåra ryggproblem och inser att jag inte kan vara så gästfri som jag vill vara”, säger hon till Svenska Yle.

Hon säger till Yle att ”en liten trea i Mariehamn börjar kännas attraktiv”, och att Mariehamn till skillnad från Borgå saknar backar och kullerstenar.

Det är oklart om hon skriver fler böcker.

”I så fall ges följande bok ut postumt”, säger hon till Svenska Yle.