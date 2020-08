Tyst tåg med symboliska toner

Det var 200 anmälda till årets socialt distanserade Pridetåg som i år gick till stor del under tystnad.

– Det blev emotionellt starkt, säger Sofia Enros på Regnbågsfyren.

I sektioner med flera meter mellan sig marcherade tågdeltagarna i regnbågens färger under lördagens tradionsenliga parad.

– Det var en utmaning att få till det enligt alla rekommendationer, men jag tycker det blev jättebra. Det blev emotionellt stark med tågordningen där fanbärarna gick först och sedan ”marching for those who cant” som blev en stor sektion i år. Det blev ett trippelt budskap där gruppen symboliserade folk i andra länder som inte kan gå, men också de hemma som inte kan gå av sociala orsaker och de som är i riskgrupper både internationellt och hemma.

Paraden inleddes med en fanfar av Marcus Gustafsson och sedan gick tåget längs med Esplanaden. Tåget var förutom fanfaren ovanligt tyst i år då ungdomsorkesten bar sina instrument istället för att spela dem.

– För att symbolisera musikers och kulturarbetares situation idag under pandemin.

Hon säger att man valde att i år ta bort festen och partyt och låta tystnaden tala.

– Just eftersom det varit hålligång, musik och festsämning de senaste åren så blev det en stor kontrast med tystnaden.

Är ni annars nöjda med veckan?

– Ja, det har varit mycket kvalitativt program. Sagostunden med Elin Manselin var fantastiskt och Danielle Lindholms tal var jättebra.

I början av september ska man utvärdera årets arrangemang och börja planera inför nästa sommar.