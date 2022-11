Åland Gallup: Tyck till om tunneln Nyheter

Landskapsregeringens pågående projekt kring en tunnel till Föglö har fått mycket debattutrymme och är just nu en aktuell fråga för lagtinget.Nu vill Nyan veta: Tycker du att landskapet ska fortsätta med tunnelprojektet?

I det budgetförslag för 2023 som landskapsregeringen presenterade den 31 oktober anslår man en halv miljon (500 000) euro för en förstudie till en tunnel till Föglö. Landskapsregeringen är dock inte enig – varken Moderat samling eller Obunden samling röstade för att ha med anslaget i budgeten. Av de tre regeringspartierna är det bara Centern som är för, men med fyra av sju ministrar var det en tillräcklig majoritet.

Vice lantrådet Harry Jansson (C) sa dock under budgetpresentationen att målet med pengarna inte behöver vara att bygga en tunnel.

– När vi har hållit på diskutera det här ett antal år måste vi också komma till skott med slutdelen. Först då vet vi ju om de fysiska förutsättningarna finns. Nog skulle det vara skönt att en gång för alla lägga det här på hyllan för evigt och konstatera att det inte går, sa han då.

I en intervju efter presentationen sa infrastrukturministern Christian Wikström (Ob) att det tunnelmeddelande som landskapsregeringen ska lämna till lagtinget har varit klart sedan i april och baseras på tunnelkommitténs slutbetänkande. Anledningen till att meddelandet inte lämnats över till lagtinget är att landskapsregeringen inte lyckats nå enighet om det.

Tyck till i gallupen

Budgetdebatten i lagtinget inleddes i måndags förra veckan och då tog tunneln upp det mesta av syret. Jörgen Pettersson (C), som är ordförande i finans- och näringsutskottet sa i ett replikskifte att målet med de 500 000 eurona inte ”per se” är för en tunnel, utan utredningar och att ”lösa ett problem”.

Den fråga Nya Åland ställer i denna månads Åland Gallup är alltså följande:

Tycker du att landskapet ska fortsätta med tunnelprojektet?

Öppet hörande i lagtinget

I samband med budgetbehandlingen håller finans- och näringsutskottet ett öppet hörande om tunneln dit allmänheten är välkommen. I kväll torsdag klockan 18 hålls hörandet i lagtingets auditorium. Det sänds även på landskapsregeringens Youtubekanal.

Till hörandet kallas Hasse Holmström och Otto Hojar från företaget FS Links, samt infrastrukturministern Christian Wikström med tjänstemän från infrastrukturavdelningen.

– Vi vill på ett transparent sätt dela med oss av insikter och fakta i frågor som berör oss alla och som skapat debatt på många olika plan, säger utskottets ordförande Jörgen Pettersson (C) i ett pressmeddelande.

Finans- och näringsutskottet håller ytterligare ett öppet hörande torsdagen den 1 december klockan 18. Denna gång handlar det om storskalig vindkraft och Ålands roll i framtida internationella energisystem. Vilka som ska höras vid det här tillfället meddelar utskottet senare.

Åländsk demokrati ställer också en fråga i månadens gallup, även den om tunneln. Se faktaruta för den exakta frågan och svarsalternativen.

Logga in på nytt

På grund av Facebooks säkerhetsuppdateringar, med mål att skydda användare och undvika missbruk av konton, behöver du som deltar i gallupen via smarttelefon eller läsplatta logga in på ditt Facebook-konto på nytt för att skicka in dina svar. Klicka på den blå symbolen ”Log in with Facebook” som finns högst upp gallupsidan och uppge där dina inloggningsuppgifter.

Det går också bra att använda webbläsaren i telefonen/plattan (precis som du gör när du använder en dator) och logga in på facebook.com. Där söker du sedan upp Åland Gallup och fyller i dina svar.