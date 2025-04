Trafikstörningar på Lemströms kanalbro från i morgon Nyheter

Från och med i morgon tisdag till och med torsdag 24 april pågår trafikstörningar på bron över Lemströms kanal. Anledningen är att den nya broöppningsmekanismen för bron kommer att justeras in. Under tiden som injusteringen pågår kommer bron att vara helt avstängd för vägtrafik enligt nedan.

Trafikanter uppmanas reservera extra tid om man behöver passera över Lemströms kanal under kvällstid. Tiderna är planerade med hänsyn till färjeavgångar till/från Långnäs och Svinö hamnar.

Det meddelar landskapsregeringen.

Så här görs avstängningarna:

Tisdagen den 22 april 2025, vägen är avstängd i ca 15 minuter åt gången

– Kl 20:15 – 20:30

– Kl 20:45 – 21:00

– Kl 21:30 – 21:45

– Kl 22:00 – 22:15

– Kl 22:30 – 22:45

Onsdagen den 23 april 2025, vägen är avstängd i ca 25 minuter åt gången

– Kl 20:15 – 20:45

– Kl 20:50 – 21:05

– Kl 21:30 – 21:55

– Kl 22:00 – 22:25

– Kl 22:30 – 22:55

– Kl 23:00 – 23:25

Torsdagen den 24 april 2025, vägen är avstängd i ca 25 minuter åt gången

– Kl 20:15 – 20:45

– Kl 20:50 – 21:05

– Kl 21:30 – 21:55

– Kl 22:00 – 22:25

– Kl 22:30 – 22:55

– Kl 23:00 – 23:25