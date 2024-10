Tips för höstlovet- pynta en pumpa och tävla Nyheter

Lagom till höstlovet och med presentation av vinnarna på halloween ordnar Nyan en tävling för alla som gillar att pynta med pumpa. Alla versioner och ambitionsnivåer är välkomna med i tävlingen, där du kan vinna fina presentkort till Lekia.

Att göra en pumpa-dekoration är en kul grej för alla åldrar.

– Även om pumpadekorerandet passar för hela familjer så är det bäst att det alltid är en vuxen som sköter själva skärandet. Pumpan kan vara väldigt hård så det är inget för små fingrar, säger Nyans eget pumpa-pyntar-proffs Christel Natri.

Vill man använda kniv så kan man istället använda pepparkaksformar och en hammare, och helt enkelt stansa ut roliga motiv. Och vill du inte skära alls så går det ju också bra att dekorera ytan med färg och pensel.

Det är helt enkelt bara fantasin sätter gränserna.

Har du ingen pumpa?

Testa att använda till exempel en vattenmelon, så får du en grön variant. Nyan ger dock inga garantier för hur länge en vattenmelonsvariant håller.

Så här tävlar du

Skicka in en bild på din pumpa till Nya Åland, uppge namn på vem som tävlar och såklart kontaktuppgifter, helst både telefonnummer och e-post om du har.

Skicka in din bild och infon via e-post till foto@nyan.ax, via post till Nya Åland, PB 21, 22101 Mariehamn eller lämna in bilden i vår postlåda på Norra Esplanadgatan 1 i Mariehamn senast tisdag 28 oktober. Märk mejlet eller kuvertet med ”pumpa-tävling”.

Alla bidrag kommer att publiceras i ett bildspel på hemsidan nyan.ax, vissa även i tidningen. På självaste halloween, alltså den 31 oktober, presenterar vi vinnarna som utses av Nyans eget pumpa-proffs Christel Natri.

Förutom äran utses även en tre i topp bland alla tävlande, som vinner varsitt presentkort värt 50, 30 respektive 20 euro från Lekia.