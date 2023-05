Tidning sex dagar i veckan i sommar Nyheter

Nyans digitala lördags- och söndagstidningar blir en helgtidning.

– Det bjuds på nyheter och helgnöje precis som hittills, men vi flyttar värdefulla reporterresurser från redigering till det som läsarna efterfrågar ännu mer, alltså den innehållsmässiga journalistiken, säger chefredaktör Anna Björkroos.

I åtta års tid har Nya Åland, vid sidan av pappers- och digitaltidning måndag–fredag, publicerat exklusivt digitala tidningar på helgerna. Dessa tidningar har inte formgetts av Nya Ålands ordinarie redigerare, utan av andra redaktionsmedlemmar.

– Vi måste fokusera på det som är vårt primära uppdrag, alltså journalistik ”på åländska”. Och då måste reportrarna och fotograferna ha möjlighet att jobba med just det, alltså gräva, läsa, intervjua, analysera, skriva och fotografera, i stället för att paketera och redigera.

Mer än nyheter

Under sommarmånaderna, med start sista helgen i maj 2023, testas därför utgivning av en Nyan-helgtidning. Liksom övriga digitaltidningar finns den i Nya Åland-appen och på hemsidan. Senaste nytt under helgen hittas sedan via www.nyan.ax.

– Redan nu är vår hemsida ytterst välbesökt. Tiotusentals visningar regelbundet sporrar oss såklart till vidareutveckling, säger Anna Björkroos, som dock samtidigt vill ta tillfället i akt att lyfta helgtidningens innehåll.

Glimtar utifrån

Hon nämner bland annat korsord, veckans hetaste nyheter och, något som många uppskattar, hela helgens tv-tablå.

– Och tack vare vårt samarbete med Åbo Underrättelser kan vi bjuda på nyheter från andra delar av Svenskfinland. Det är sådant vi sällan har plats för i ”vanliga” Nyan, där sidantalet är begränsat. Men vi vet att banden är starka mellan våra regioner och att intresse finns även hos våra läsare, säger Anna Björkroos.

