UPPDATERAD: Viking Grace kör igen – stod still på grund av tekniska problem

Viking Grace har stannat till och cirkulerat runt på fjärden utanför Kapellskär under lördagseftermiddagen

Enligt Viking Lines informatör Johanna Boijer-Svahnström handlar det om ”ett smärre tekniskt fel som ses över”. Hon är själv bortrest och har inte utförligare information.

Vid 13.30 gick Grace fortfarande bara i 0,6 knops fart. Boijer-Svahnström meddelade vid 14.30 att Grace kör igen.

Enligt Ålands radio har man samlat ”relevant expertis” för att åtgärda problemet.

Grace kommer inte att anlöpa Mariehamn enligt tidtabell.

En av sjöräddningssällskapets båtar finns på ön Fejan i närheten.

Klockan 14.55 Artikeln uppdaterades med beskedet att Grace kör igen.