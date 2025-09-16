Tekniska problem för studentstart

Ditt namn

Din e-post

Ämne

Ditt meddelande (valfritt)



Tekniska problem ställde till det när årets studentskrivningar inleddes i går. Även Ålands lyceum drabbades och där berömmer man skribenterna i sociala medier. Lärarförbundet riktar dock skarp kritik mot Studentexamensnämnden.

I går, måndag, inleddes höstens studentskrivningar med provet i modersmål och litteratur (läskompetens).”Dessvärre drabbades skribenterna av ett långt avbrott på grund av tekniska problem med de servrar svaren sparas på. Felet åtgärdades först klockan 13.25 vilket innebär att provet avslutas klockan 16.25 eller klockan 17.25 (om skribenten har förlängd tid).

Vi är rätt säkra på att problemet är åtgärdat till på onsdag när det är dags för studentproven i realen”, skriver Ålands lyceum på sin Facebook-sida, där man i ett annat inlägg även passar på att berömma hur de som deltog i provet hanterade situationen.

Drabbade flera tusen

De tekniska problemen drabbade cirka 40 gymnasier och uppskattningsvis 2 000–3 000 examinander i landet, berättar Studentexamensnämnden på sin hemsida.

Men den fullständiga bilden av hur omfattande störningen var klarnar först när gymnasierna har lämnat in sina störningsrapporter efter examen, skriver nämnden.

På nämndens rekommendation övergick man i vissa gymnasier till ett förkortat prov, där examinanden svarade på endast en uppgift i stället för två.

Det förkortade provet togs i bruk om provet hade varit avbrutet i över två timmar.

Skarp kritik

Finlands svenska lärarförbund, FSL, gick under tisdagen ut med skarp kritik mot Studentexamensnämndens agerande i samband med måndagens avbrott.

”Att anvisningarna dröjde och sedan var otydliga, tvingade rektorerna att fatta egna beslut i all hast och provet har därför genomförts på en rad olika sätt i de drabbade gymnasierna. Det obligatoriska provet i modersmål och litteratur väger tyngst i poängsättningen till de allra flesta högskoleutbildningarna och hur bedömningen av provet ska kunna göras jämlikt är oklart”, skriver förbundet bland annat, och beskriver ansvaret som lades på rektorerna som ”övermäktigt”.

Inte kaos igen

Inka Halkivaha, studiehandledare och styrelseledamot i FSL, är bekymrad och hänvisar även till examinandernas rättsskydd då provet genomfördes på så många olika sätt.

– Det är otroligt att nämnden, vid ett så omfattande problem som drabbade tusentals examinander, inte agerade mer beslutsamt, säger Halkivaha.

FSL anser att Studentexamensnämnden måste garanteras resurser för olika typer av belastningstest och kommunikation för att minimera risker och undvika att liknande kaos uppstår igen.