Tävla om presentkort till far Nyheter

Ta en selfie på dig och pappa så har han chans att vinna ett presentkort värt 100 euro på Mattssons i Godby.

Skicka in en selfie på dig och din pappa, farfar, morfar eller någon annan fadersfigur och tävla om ett presentkort på Ålands största lanthandel – Mattssons i Godby.

På Mattssons finns fiskespön, fiskedrag, skor, stövlar, kalsonger, snöskyfflar, jackor, gräsklippare, bastuspisar och verktyg, men också mjölk, smör, bröd och matvaror.

– Alla pappor hittar garanterat något i vårt breda utbud, säger vd Sverker Jansson.

Presentkortet kan också användas till milkshake, kaffe eller korv med bröd i Mattes café.

Så här tävlar du:

Skicka in en selfie på dig och din fadersfigur till tavling@nyan.ax, per post till Nya Åland, Norra Esplanadgatan 1, 22100 Mariehamn eller kom in till oss på redaktionen.

Uppge namnen på de personer som finns på bilder, samt ett telefonnummer som vi kan nå dig på ifall din pappafigur är den lycklige vinnaren.

Samtliga tävlingbidrag publiceras i ett bildspel på nyan.ax samt i mån av plats även i tidningen.

En vinnare dras på Nya Ålands redaktion.

Senast på måndag den 4 november klockan 12.00 vill vi ha ditt tävlingsbidrag.

Lycka till!