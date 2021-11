Talmanstrion omvald Nyheter

Bert Häggblom (Ob), Katrin Sjögren (Lib) och Roger Nordlund (C) omvaldes till talman respektive förste vice talman och andre vice talman under måndagens plenum inför lagtingets öppnande på eftermiddagen.

Samtliga valdes med klar majoritet och ingen röst föll på någon annan kandidat, dock noterades några blanka röster. Bert Höggblom och Roger Nordlund fick båda 18 röster, medan fem var blanka. Katrin Sjögren fick 22 röster och en noterades som blank.

Sex lagtingsledamöter var frånvarande på grund av sjukdom: Camilla Gunell (S), Stephan Toivonen (ÅLD), Simon Påvals (Lib), Rainer Juslin (Lib), Jan Salmén (C) och Annette Bergbo (HI). Simon Holmström (HI) var också frånvarande på grund av annat förtroendeuppdrag.