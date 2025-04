Tallink satsade på renovering – tappar trafik överallt Nyheter

Flera av Tallink Siljas fartyg låg stilla under årets inledning – som tappade 14,4 procent av omsättningen.

– Det första kvartalet har utan tvekan varit utmanande för oss, säger koncernchefen Paavo Nõgene.

Längre dockningsperioder, totalt 68 dagar, och fyra fartyg som legat stilla har haft en negativ påverkan på Tallinks resultat. Det totala passagerarantalet sjönk 12,0 procent och frakten med hela 31,9 procent jämfört med starten på 2024 då påsken låg tidigare.

– Ser vi till resultatet exklusive effekten av de fartyg som varit utan verksamhet, ligger vi i nivå med Q1 2019. Vi arbetar kontinuerligt med att hitta lösningar för de fartyg som i dagsläget inte är i trafik – ett exempel på det är försäljningen av fartyget Star I, säger Paavo Nõgene, vd för Tallink Grupp.

Tallink har investerat 13,3 miljoner euro, huvudsakligen för renovering av Baltic Princess och Silja Serenade.

– De ska också ses som en investering i både teknik och kundupplevelse. Vi ser redan ett tydligt uppsving på Sverige-Finland-rutten, och den respons vi fått på nyrenoverade Baltic Princess har varit mycket positiv. Arbetet pågår på alla nivåer för att säkerställa att den kommande högsäsongen – både vår och sommar – lever upp till våra förväntningar, säger Paavo Nõgene.

Det var också på Finland-Sverige-linjerna via Åland som Tallink tappade mest. Men även mellan Estland och Finland där trafiken – förutom under tre dagar – löpt på som vanligt minskade antalet passagerare med 10,9 procent och frakten med 34,7 procent. Samtidigt har Viking Line haft Viking XPRS tagen ur trafik under en dockning och tidigare i veckan har Eckerö Line redovisat ökade fraktvolymer över Finska viken.

Vid kvartalets slut var fortsatt Galaxy I och Silja Europa utchartrade. Båda chartekontrakten löper ut efter sommaren, men har förlängningsoptioner.

Färjorna Star 1 och Superfast IX har kommit tillbaka. Star 1 sattes in i trafik mellan Kapellskär och Paldiski i februari, men blev såld i april. Där har nu Superfast IX satts in i trafik.