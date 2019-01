Studsmatta i propellern Nyheter

Sjöräddningen fick på onsdagen undsätta en båt som fått en ”studsmatta modell större” i propellern, berättar man på sin Facebooksida.

Studsmattan hade blåst ut till sjöss och under ett bärgningsförsök dras den in i propellern på den båt som försöker hämta den. Både båt och studsmatta blir drivande i vattnet, studsmattans förstärkningsband av stål hade nystats in i propellern.

– Vi tar båten på bogser till hamn där sedan en dykare går ner med bultsax och befriar propellern från de intrasslade stålbanden, skriver sjöräddningen som hade ryckt ut med Svante G.