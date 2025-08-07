Streetrace får nytt datum Nyheter

Aland Dragracing Section (ADRS) anordnar i år igen streetracing på Hammarlandsvägen, men nu har det ursprungliga datumet ändrats till lördag den 6 september. De meddelar på sin facebook-sida att datumändringen sker på grund av ett missförstånd mellan arrangörerna, markbrukare och markägare som omöjliggjorde parkering vid det första datumet.

– För att förtydliga så är detta en miss vi tar på oss till 100 procent, skriver ADRS.

De tackar för allas tålamod och förståelse och skriver även att inga andra ändringar har gjorts gällande klockslag, plats och planerat evenemang.