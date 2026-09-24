Stram budget för KST nästa år

Det finns betydande budgetavvikelser i KST:s budgetprognos för 2026.– Budgeten för 2027 är mycket stramt hållen inom en ram på en 2-procentig kostnadsökning, säger styrelseordförande Nina Fellman.

Enligt uppgift ska KST ha haft ett rekordlångt styrelsemöte på tisdagen. På listan stod bland annat budget. Helårsprognosen indikerar att kommunernas betalningsandelar förväntas bli 698 000 euro högre än budget medan verksamhetskostnaderna uppskattas överskrida budgeterat anslag med 996 000 euro. Kostnaderna för köp av tjänster förväntas bli 882 000 euro högre än budgeterat, medan kostnaderna för understöd uppskattas överskrida budget med 248 000 euro.

– Till stämman kommer att föras ett äskande om tilläggsanslag på närmare 700.000 euro på grund av utökade kostnader för boendeplaceringar, utkomststöd, assistans och så vidare, kostnader som inte kunnat förutses och inte går att undvika, skriver styrelseordförande Nina Fellman (S) i ett pressmeddelande.

Budgeten för 2027 ser stram ut.

– Den förs nu till kommunerna för kommentarer. Slutgiltigt beslut i styrelse tas den 30 oktober, och sedan i förbundsstämman.

Axplock ur budgetuppföljning