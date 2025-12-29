Så klarade Åland stormen Hannes

Stormen Hannes gick hårt åt Åland. Väldigt många blev strömlösa – och är det fortfarande, en del blev utan vatten, men så vitt man känner till uppstod inga personskador.

Varningarna kom redan under juldagarna och Foreca varnade till och med för orkanvindar, alltså över 33 meter per sekund. Det blev kraftiga, nordliga och nordvästliga vindar, men kanske inte fullt så illa som de värsta prognoserna gav till handa. Enligt Meteorologiska institutets väderstationer blåste det 28–32 meter per sekund i vindbyarna vid Nyhamn från 15-tiden fram till midnatt på lördagen. Vid Märket var vindbyarna ännu starkare, där uppmättes 27–28 meter per sekund mellan klockan 18 och 21, och 35 meter per sekund i byarna vid 19 när vinden var som starkast. Under natten saktade stormen Hannes av och efter sjutiden på morgonen sjönk vinden till under 20 meter per sekund.

Skadorna blev stora. Redan under lördagsförmiddagen drabbades Vårdö av ett elavbrott, men det kunde lösas relativt snabbt. Värre blev det under sena eftermiddagen. Vid 16.20 var nästan tusen hushåll utan el, först ut var Emkarby och Ingby. Sedan blev det svart i Geta, Lemström och Kvarnbo. Vid 19-tiden var 6 000 hushåll strömlösa och under kvällen drabbades även skärgården, Föglö och Snäckö, Kumlinge.

Landskapets vägjour larmade under kvällen om många nedblåsta träd och hinder längs vägarna och ledande vägmästare Stefan Andersson uppmanade allmänheten att inte bege sig ut om det inte är absolut nödvändigt; det var helt enkelt för farligt.

Som värst var närmare 8 000 hushåll strömlösa och vid 22.30-tiden sade David Karlsson, vd för elandelslaget, till Nya Åland att montörerna inte kommer att jobba hela natten, eftersom det är så stora störningar, arbetet är farligt, mörkret gör det väldigt svårjobbat och krafterna kommer behövas under söndagen. Fram till två–tre natten höll de på. Cirka 6 000 hushåll var utan el över natten.

Glatt humör trots stor arbetsbörda

Under söndagen minskade antalet strömlösa stadigt. Vid 15.30-tiden var dryga 2 000 hushåll fortfarande utan el.

Nya Åland gör ett nedslag i skogen bakom Hugos i Hammarland där elandelslagets linjemontörer Benjamin Bergman, Jonas Karlsson och Juha Saarela precis ätit medhavd lunch i bilen.

De ska nu sätta igång med att ta bort ett träd som lagt sig över en elledning.

De jobbade stor del av natten till lördagen.

– I natt skarvade vi högspänningstrådar i Sund, jag var väl hemma fyra på morgonen ungefär. Det var blåsigt men det är inte otäckt när man är van. Man är försiktig av sig, säger Benjamin Bergman, som jobbat som reparatör från och till i tio år.

Den här typen av stormar ger också nya erfarenheter.

– Det är mycket arbete så klart, men det är också kul och spännande att vara med om. Man får se nya grejer, nya fel. Inget är detsamma, säger han.

Med bra redskap går det också lättare. Den här gången har de en traktor som lyfter upp dem till stolparna, så att de slipper klättra.

– Ett fel kan ta tio minuter eller flera timmar, det beror alldeles på vad man kommer ut till men vi i kämpar på och gör det bästa vi kan.

Jonas Karlsson kommer ner ur korgen. Han har sågat bort trädet som hängt över ledningen. Den här gången gick det smidigt. Han har jobbat som linjemontör i ungefär ett år.

– Man få vara ute hela tiden och så händer det nya saker varje gång, man vet aldrig vad man kommer till och det är bra gemenskap, vi är ett bra gäng.

Inte heller Jonas Karlsson är speciellt rädd för sin säkerhet när han jobbar.

– Men ibland kan det kännas farligt, i går när det blåste i stolparna till exempel. Men vi jobbar alltid två och två vilket är en trygghet.

Förstärkning

När Nya Åland når David Karlsson på elandelslaget under eftermiddagen har han ett glatt beskedet att ge: man väntar förstärkning från fastlandet.

– De kommer med Fjärdvägen i natt och börjar jobba i morgon (läs i dag måndag), säger David Karlsson.

Eventuellt kan man få tag i mer manskap längre fram om det behövs.

– Men de har ju haft avbrott på fastlandet också, så det är inte så där bara att få manskap. Vi vet mera i morgon.

Han kan inte uttala sig om hur länge reparationerna kommer att ta.

– Men många kunder kommer vara strömlösa ännu i natt. Vi har betat av mycket, men det är många fel kvar.

Förstärkningen består av sju–åtta man. Dessutom finns en stor mängd åländska entreprenörer som hjälper elandelslaget med arbetet, allt från skogsarbetare till grävmaskinister.

– Det finns även begränsningar i hur många man kan ta in. Vi måste bedöma hur mycket vi får gjort under ett dygn.

De vanligaste felen är att träd blåst mot elledningarna, att ledningar och stolpar gått av och att barrarna, stolparnas tvärslån, skadats. Om en stor mängd träd lagt sig över en linje ska de först röjas undan och sedan ska själva skadan repareras.

– Det tar länge. Vi ska dit med material och utrustning och det är sällan lättillgängligt.

Om du jämför med Alfrida, är det samma ställen som skadats nu?

– De delar där nätet reparerades efter Alfrida har mycket mindre fel nu. Men som jag sagt tidigare i något skede, ska vi reparera hela elnätet tar det 50 år. Det finns inga quick fix. Vi vet var det är störningskänsligt och jobbar på att ta bort sådana linjer, säger David Karlsson.

82 larm under natten

Alarmcentralen fick ta emot 82 larm under stormdygnet, för det mesta i en jämn takt. Det kan jämföras att man ett normalt år tar emot 500 larm totalt.

– Det är många uppdrag och i princip alla frivilliga brandkårer har varit aktiverade på fasta Åland, säger Tomas Mattsson, jourhavande räddningsledare på söndag kväll.

Har det uppstått personskador?

– Inte vad jag känner till.

Stormen har heller inte orsakat så många andra skador, vid sidan av de på elnätet.

– Det har varit lite plåtar som fladdrat, men väldigt lite. Mycket hanteras förstås av fastighetsägarna själva.

För Alarmcentralen har det mest handlat om träd över väg.

Telefontrafiken drabbad

Däremot har telefontrafiken påverkats på grund av de långa avbrotten i elförsörjningen. Under söndagen var högsta prioritet att återställa kommunikationen. Tidvis var även 112-trafiken påverkad.

Är det någon som inte kunnat ringa 112?

– Jag kan inte svara exakt, men vi har jobbat på att säkerställa den funktionen snabbt, men mobilmasterna har begränsad batteritid. Det har inte kommit till vår kännedom att någon behövt ringa 112 och inte kommit fram, säger Tomas Mattsson.

Tidvis förekom även störningar i myndigheternas eget kommunikationsnätverk, Virve.

– Det är nu åtgärdat. Det gällde norra Åland där det var en basstation som krånglade och orsakade lite halvdålig trafik.

Hur allvarligt är det?

– Den var inte helt borta. Under Alfrida tappade vi kommunikationen helt och hållet och nu var det inte i närheten så, utan vi har kunnat prata med enheterna, men varit dålig hörbarhet.

Vattenbrist i Saltvik

Andelslaget Tjenan vatten i Saltvik drabbades, precis som stor del av övriga Saltvik, av strömavbrottet. Först var man utan vatten en kort stund på kvällen, för att vid midnatt förlora elen fram till 17-tiden på söndagen. Det orsakade att 180 abonnenter blev utan vatten i kranen.

– Vi har ingen reservkraft, säger René Hampf, som är vattenskötare för andelslaget.

Den här gången blev lösningen en vattentank som ställdes upp vid brandstationen i Nääs.

– Så blev det den här gången, säger René Hampf.

Hammargården strömlöst

Äldreboendet Hammargården i Hammarland drabbades hårt av stormen när elen gick och reservkraften inte startade. Enligt kommundirektör Kurt Carlsson ska den ha kommit i gång först på söndag förmiddag, medan elen gick redan under lördagskvällen.

Vem är det som ansvarar för att reservkraften fungerar?

– Ansvarar och ansvarar. Den ska ju fungera, men nu var det nåt strul med den, säger Kurt Carlsson till Nya Åland på söndag eftermiddag.

När Nya Åland ringer Hammargården vid 14.40-tiden vill ingen i personalen prata eftersom det inte finns någon chef på plats, men åtminstone då har man el.

En del av Hammargårdens boende bor just nu i baracker eftersom den nybyggda delen drabbats av en vattenskada som ännu inte åtgärdats.

Tre Vikingfärjor körde förbi Åland

Viking Lines två Åbofartyg Grace och Glory angjorde inte Långnäs under natten till söndagen. Även Viking Gabriella åkte förbi Åland, som skulle ha anlöpt Mariehamn vid 23.20-tiden.

– Men annars har allt gått bra. Det är skönt, säger Johanna Boijer-Svahnström, informationsdirektör.

Hon konstaterar att en del passagerare säkert varit sjösjuka och haft svårt att sova, men att ingen ombord i alla fall var omedveten om att det skulle gunga.

– Sedan har vi även fartygsfantaster som vill åka när det stormar, ju värre dess bättre, säger hon.

– Men för den som har en hytt i fören, högt upp, kan det gunga rätt rejält och det är ju obekvämt och man sover kanske inte hemskt bra. Men vi har vana befälhavare och de försöker köra så att det blir så bekvämt det går, säger hon.