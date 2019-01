SteelFM–hjälpen samlade in 82 000 euro Nyheter

Andra omgången av SteelFM–hjälpen blev en succé. Med allmänhetens hjälp samlade man in 82 782 euro.– Det är en imponerande summa, säger Niklas Forsström, Folkhälsans verksamhetsledare.



Målet var 100 000 och slutresultatet var inte långt ifrån för 2018 års SteelFm–hjälp som denna gång var till förmån för ekonomiskt utsatta äldre.

– SteelFM–hjälpen har gått och blivit något stort på en kort tid. Det är ett forum för åländska artister och konstnärer och allt händer på den bästa platsen man kan tänka sig, på torget, säger programledaren Fredrik Karlström.

Under de 84 timmarna man direktsände live så gick företagare, både stora och små, privatpersoner och tredje sektorn ihop för att samla in pengar. Förra året samlade in 70 000 euro, detta år slog man det med 12 000.

– Jag vill lyfta framförallt tre initiativ. Anders Laines välgörenhetskonsert som samlade in 2531 euro, Göran Nyman på Rökka som sålde 776 senapsburkar för 5430 euro och Jona Harju, elva år, som är vår största enskilda insamlare.

Jona Harju hörde av sig tidigt och ville samla in pengar på Lemlands skolas julfest och fortsatte sedan fylla bössa efter bössa. När han stod på Kantarellen gick matbutiken in och lovade dubblera allt han samlade in. Reslutatet av Harjus ansträngningar blev hela 5621 euro.

– Jag är väldigt imponerad. När jag började var jag lycklig om jag skulle komma över 1 000 euro, säger Harju med ett stort leende.

