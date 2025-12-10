Stadsstyrelsens ordförande om Barbro Sundback: ”Olämpligt att hon agerar domstol”

Ditt namn

Stadsstyrelsen tar ärendet på stort allvar och kommer att samarbeta fullt med Regionförvaltningsverket. Det säger stadsstyrelsens ordförande Michele Ferrari (Lib) efter att stadsledningen anmälts för bland annat trakasserier.

Michele Ferrari konstaterar att det är ”jättesynd att det blivit så här” och att det är ”ett jättetråkigt ärende”.

– Vi tar det såklart på stort allvar med tanke på att det har kommit en anmälan. Vi ska låta Regionförvaltningsverket göra sin sak och också ta ett aktivt tag från stadsstyrelsens sida kring den här problematiken som vi har sett inom stadens personal genom medarbetarenkäterna. Vi har ett stort ansvar när vi har en stor personalstyrka, säger han, och fortsätter:

– När det gäller enskilda personalfrågor kan jag inte yttra mig, oberoende om det gäller stadsmiljöchefen eller stadsdirektören eller personalchefen. Det borde alla politiker veta, att man inte kan kommentera de här frågorna.

Nu kommer stadsstyrelsen i första hand att diskutera ärendet internt.

– Och vi kommer såklart att bistå Regionförvaltningsverket på alla sätt så att de får en bra utredning och kan göra sitt jobb, säger Ferrari.

Enligt stadsmiljönämndens ordförande Barbro Sundback har de på sitt håll noterat det här ledningsmönstret från stadsledningen i flera år. Delar du den uppfattningen?

– Som sagt, jag tänker inte kommentera något. Jag tycker det är ganska olämpligt av fullmäktigeledamot och nämndordförande Sundback att agera någon form av domstol nu direkt.

Barbro Sundback anser att stadsstyrelsen inte har tagit sitt ansvar här?

– Hon har rätt att tycka och säga det hon gör. Jag tycker att den här stadsstyrelsen har tagit ett ansvar på många punkter.

– Sedan är det en viktig skiljelinje som jag tror att många politiker skulle behöva komma ihåg om vad vi politiker egentligen ska göra. Vi har ett ansvar för personalpolitiken som helhet, ja absolut, men att gå in i operativa frågor, dem ska vi inte röra.