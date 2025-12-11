Stadsstyrelsen tillsätter extern utredning efter anmälningar – uppmanar till ”arbetsro”

”Med hänvisning till de anmälningar som inkommit till Regionförvaltningsverket gällande stadsdirektören och HR-chefen konstaterar stadsstyrelsens presidium att vi ser allvarligt på saken och tar ansvar för att reda upp den uppkomna situationen.”
Det skriver presidiet bestående av Michele Ferrari (Lib), Nina Fellman (S) och Peter Enberg (M). Man berättar att man kommer bistå Regionförvaltningsverket med ”allt som krävs inom ramen för deras uppdrag och kommer även att initiera en oberoende extern utredning”.
Man avslutar med att önska att stadens anställda och stadsledningen ges arbetsro.
”Stadsstyrelsen kan inte uttala sig vidare om saken innan alla utredningar ger fakta på bordet. Vi hoppas även de förtroendevalda i Mariehamn följer det exemplet.”
I väntan på utredningens resultat fortsätter stadsdirektören sitt arbete med stadsstyrelsens förtroende.