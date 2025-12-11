Stadsstyrelsen tillsätter extern utredning efter anmälningar – uppmanar till ”arbetsro”

Ditt namn

”Med hänvisning till de anmälningar som inkommit till Regionförvaltningsverket gällande stadsdirektören och HR-chefen konstaterar stadsstyrelsens presidium att vi ser allvarligt på saken och tar ansvar för att reda upp den uppkomna situationen.”

Det skriver presidiet bestående av Michele Ferrari (Lib), Nina Fellman (S) och Peter Enberg (M). Man berättar att man kommer bistå Regionförvaltningsverket med ”allt som krävs inom ramen för deras uppdrag och kommer även att initiera en oberoende extern utredning”.