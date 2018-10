Sportcenter stängde i dag Nyheter

Sportcenter meddelade sent på eftermiddagen att butiken upphör och håller stängt i morgon och på onsdag. Denny Eriksson, Stefan Öfverström och Peter Korpi tackar för sig via en lapp på butiksdörren och på Facebook.

Beskedet kom som en överraskning efter att butiken hållit öppet som vanligt under måndagen. Vid stängningsdags kablades budskapet ut och insidan av skyltfönstren täcktes av brunt papper.

Nya Åland försökte få kontakt både genom besök till butiken och per telefon med delägarna men fick inget svar. På Facebook meddelades att inga kommentarer kommer att ges på inlägget.

På torsdag öppnas butiksdörrarna tillfälligt för slutförsäljning. (ao)