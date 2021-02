Söndagsunderhållning med Svenska pensionärsförbundet Nyheter

Sändningen startar klockan 18.00 på söndag kväll.

Under våren sänder Svenska pensionärsförbundet fyra talkshower och fem konserter. Det blir totalt nio digitala kulturprogram som sänds söndagskvällar klockan 18 i lokala tv-kanaler och genom finlandssvenska mediehus, däribland Nya Åland som sänder programmen här på hemsidan nyan.ax.

Ikväll är det dags för det första programmet – en av fyra talkshows som leds av Thomas Lundin och gästas av hemliga gäster samt kända sångare och musiker. Musikerna Charlotta Kerbs, Jennifer Karlsson och Håkan Streng står för den musikaliska underhållningen i premiären.

Följande tre talkshower sänds 7, 14, och 21 mars.

Den 28 mars blir det dansbandskväll, den 4 april en påskkonsert och den 11 april pop och rock. Söndagen den 18 april har temat jazz- och folkmusik och i mitten av maj är det dags för en önskekonsert.

97 000 euro

Svenska pensionärsförbundet har beviljats 97 000 euro av Svenska kulturfonden och Konstsamfundet för att skapa dessa digitala kulturprogram under våren 2021. Bidraget är en del av Svenska kulturfondens och Konstsamfundets gemensamma Kultur under tiden-satsning under covid-19-pandemin.