Foto: Jonas EdsvikVd Emil Finne visar upp Amber, världens snabbaste solelsbåt, på Slemmerns lugna vatten. Men det är när Amber tuffar fram i fem knop (istället för maxfarten 30) som hon blir självförsörjande i evighet. Solceller håller världens snabbaste Amber igång ”hur långt som helst” Nyheter 10:00 måndag, 5 januari, 2026 DELA Facebook Mer läsning Solceller håller världens snabbaste Amber igång ”hur långt som helst” Kasimirs framtidsplan är förarlös – bygger egna lätta flygplan Mariehav får 1,1 miljoner i investeringsbidrag