Skiftet fick nödankra vid Sottunga – drev snabbt mot land

Vid 11.30 inkom larm till Åbo Sjöräddningscentral att Skiftet fått motorproblem och drev snabbt mot stranden. Man lyckades nödankra cirka 400 meter från land.

– Det var kraftiga vindar och man var på väg mot Sottungas västra sida. Om de skulle ha träffat strandbergen skulle det varit ett helt annat sjöräddningsuppdrag, säger Kristian Hermansson på centralen till Nya Åland.

Ombord fanns 25 personer, ingen kom till skada.

Problematiken är nu fixad och man fortsätter köra mot Långnäs för egen maskin.

– Sjöräddningsenheterna som är på plats ska följa Skiftet, om det kommer några nya problem är de färdiga att göra nödbogsering, säger Hermansson vid halv 2-tiden.

Det blåste under olyckan kraftiga vindar upp till 17 meter i sekunden.

– Det var vågor som var 3-4 meter höga.

Till platsen skickades två enheter från Ålands sjöbevakning och två enheter från Ålands sjöräddningssällskap plus ett bevakningsfartyg.

Ålandstrafiken meddelar på sin hemsida att M/s Gudingen ersätter m/s Skiftet på Södra linjen.