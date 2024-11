Nu presenteras landskapets budget: Skattelättnader för barnfamiljer och arbetare

Skatterna sänks med 4,5 miljoner för ålänningarna nästa år. Avgifterna för vård vid ÅHS sänks med totalt 300 000 euro. Det lovar landskapsregeringen i sitt budgetförslag som nu är offentligt.

Landskapets budget för nästa år innehåller skattelättnader för den som har ett jobb och för barnfamiljer, men även grundavdraget höjs ytterligare, vilket även gynnar pensionärer. Utöver det här lovar landskapsregeringen att nästa år ge förslag på ett nytt högkostnadsskydd och ändringar i patientavgifterna vid ÅHS, för att sänka avgifterna med 300 000 på årsbasis. För den som bor på effektiverade serviceboenden (ESB) ska minimibeloppet för eget bruk höjas från 250 till 300 euro. Åtgärderna är alla olika delar av det åtgärdspaket landskapsregeringen lovade som ersättning för att man slopade sjukkostnadsavdraget tidigare i höst.

Skattelättnaderna gynnar i första hand låg- och medelinkomsttagare. Målet är att stärka hushållens köpkraft.

Grundavdraget höjs från 3 700 till 3 825 euro (i dag är maxnivån 3 600, men tidigare i år höjdes grundavdragets maxnivå till 3 700, från och med nästa år). Det ger en skattesänkning på förvärvsinkomsten, inklusive pensionsinkomster, för alla som tjänar upp till 45 000 euro netto per år. För hela Åland motsvarar det en skattelättnad på cirka 300 000–400 000 euro.

Nytt avdrag för barnfamiljer

Landskapsregeringen inför ett nytt avdrag för barnfamiljer. Varje vårdnadshavare får ett skatteavdrag på 50 euro per barn och år. Ensamförsörjare får ett skatteavdrag på 100 euro per barn och år. Det ger en familj med två barn och två föräldrar 200 euro mer i handen per år.

Arbetslinje

Landskapsregeringen vill även locka fler att arbeta genom en ny arbetslinje. Man höjer arbetsinkomstavdraget kraftigt.

– Det är ett avdrag som riktar sig till låg- och medelinkomsttagare. Det ger mest avdrag för de med inkomster upp till kring 40 000–45 000 euro per år, sedan klingar nyttan snabbt av, säger finansminister Mats Perämaa (Lib).

Initiativet kommer från regeringen Orpo, men justeringar på Åland gör avdraget mer effektivt på Åland.

– Effekterna på Åland blir större på grund av välfärdsreformen på finska sidan som gör att man där betalar mer statsskatt och lägre kommunalskatt. Här betalar vi lägre statsskatt och högre kommunalskatt vilket gör att överspillningseffekten blir större på Åland.

Mer pengar till kommunerna

Landskapsregeringen höjer landskapsandelarna (inklusive skattekompletteringar) med cirka 3,2 miljoner euro. Man lovar också att de närmaste tre åren se över lagkrav för att minska kommunernas kostnader med cirka 1–2 miljoner euro. En åtgärd är att luckra upp den subjektiva rätten till barnomsorg.

Samtidigt sänker landskapet vissa kompensationer till kommunerna, som en följd av att man tidigare i år beslutade att slopa sjukkostnadsavdraget. Utan åtgärd hade kommunerna fått in mer skattemedel när sjukavdraget tas bort.

Landskapsregeringen ska också utvärdera den analys som konsulter gjort av landskapsandelssystemet som sådant. Vad den analysen innebär är ännu oklart, men Mats Perämaa är ändå klar över målbilden.

– Politiskt sett är vi i majoriteten överens om att det inte kommer att leda till mer pengar till kommunerna, utan snarare en omfördelning av den penningpåse som finns. Pengarna räcker inte till att ge mer, men det finns inget uttalat mål om att minska tilldelningen, säger han.

Minus på sista raden

Budgetförslaget slutar på minus 29 miljoner på sista raden. Det här trots att man tar in 5 extra miljoner från Paf till den ordinarie budgeten.

– Det blir en allmän finansiering, det är inget att hymla om. Landskapsregeringen har gjort bedömningen att det är något som kan göras i den här ekonomiska situationen, säger Mats Perämaa.

Dessutom lånar man av sig själv. För att klara likviditeten räknar regeringen med att låna 15 miljoner av fastighetsverket och dessutom låna de 30 miljoner euro som regeringen de senaste åren tagit ut från Paf och reserverat för framtida utdelning till tredje sektorn.

Var inte de pengarna tänkta för framtiden?

– Jo, men nu är situationen så ansträngd att vi väljer att låna dem för att råda bot på vår investeringsskuld. Om den situationen uppstår i framtiden att Paf inte klarar av att bidra med 15 miljoner till tredje sektorn så måste landskapet finansiera det med lån. Vi gör det här väl medvetna om att vi måste betala tillbaka det om det behövs, säger han.

Genom de här interna lånen undviker landskapet att låna pengar från banken.