Skärgårdsfärjor ställs in på grund av vinden

På grund av att den hårda vinden fortsätter ställer Ålandstrafiken in en rad skärgårdsfärjor i dag, måndag, och i morgon, tisdag.

Här är en sammanställning av Ålandstrafikens meddelanden hittills på måndagsförmiddagen:

Färjan Skiftet på södra linjen angör inte Överö under måndagen 29 december.

Samtliga turer på Enklingelinjen med färjan Sanna ställs in den 29 december.

Färjan Bogoy på linjen Brändö-Kumlinge kan inte angöra Asterholma, varken måndag 29 december eller tisdag 30 december.

Färjan Viggen på södra linjen angör inte Överö, Husö eller Kyrkogårdsö under måndagens avgång från Långnäs kl 16.

Artikeln uppdateras löpande.