Skärgårdens servicenivå ointressant för Obundna

Den parlamentariska tankesmedjan som diskuterat skärgårdstrafiken ska efter en paus nu fortsätta diskutera skärgårdstrafikens servicenivå; exempelvis vilka villkor som ska gälla för att öar trafikeras. Det säger infrastrukturminister Camilla Gunell (S).

Tidningen Åland rapporterade på måndagen att Moderaterna och Obunden samling tackat nej till att vara med.

Christian Wikström (Ob) säger till Nya Åland att man anser att frågorna är så pass små att de inte är motiverade att diskutera parlamentariskt.

Mika Nordberg (M) säger för sin del att erfarenheten från i höstas var att regeringen kör sitt eget race utan att ta till sig oppositionens motförslag. ”Nu gäller det för ministern att se till att deras upplägg fungerar i verkligheten och inte bara i teorin.”

Camilla Gunell konstaterar att majoriteten ska fortsätta diskussionerna tillsammans med HI och Rainer Juslin (egen grupp). Fokus ligger på servicenivåerna, till exempel hur många bosatta, fritidsboende eller näringsverksamheter det ska finnas för att man ska trafikera en ö. (eh)