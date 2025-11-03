Sista året med skattegränsrådgivning – framtiden oklar

Ditt namn

Skattegränsrådgivningen vid Ålands näringsliv går in på sitt tredje och sista år 2026. Vad som händer sedan ska landskapsregeringen utvärdera.

– Vi tillsatte skattegränskontoret när de nya kraven gentemot Sverige kom. Det har lugnat sig: företag har hittat nya rutiner, nya leverantörer och samtidigt har vi gjort en hel del förenklingar, och då är frågan hur mycket behov av rådgivning det finns. Vi kommer att utvärdera det under året, men fortsättningsvis kommer vi satsa på den frågan – den är prioriterad på alla sätt och vis, säger näringsminister Jesper Josefsson (C).