Seglarna följde upp silvret med ett guld

Sport

ÖSPELEN SEGLING. Lag Åland hade verkligen vind i seglen under torsdagens öspelsseglingar. Först tog Per Sahlberg hem ett individuellt silver, och på kvällssidan knep man ett guld i lagtävlingen. Efter fem dagars hårda seglingar var laget utmattat, men Per Sahlberg som ingick också i lagtävlingen säger att det nu bara känns bra.

– Vi har stått för en fantastisk laginsats den här veckan, alla har kämpat på fast det har varit tufft och vi har gått framåt mycket som lag sedan spelen på Gibraltar 2019.