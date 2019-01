Sedelförfalskning och Järsö-olycka Nyheter

Polisen hade en intensiv fredagskväll med bland annat misstänkt sedelförfalskning och avkörningsolycka med många misstänkta i Lemland Järsö

Polisen rapporterar att flera anmälningar kom in samtidigt under förkvällen så att man måste prioritera dem och klara av de viktigaste först. Mycket av polisens resurser gick under den tidiga fredagskvällen åt till att hantera en frihetsberövad persons rätt till besök och samtal.

Under kvällen fick polisen en anmälan om en person som på en servicestation försökte handla med hjälp av en misstänkt förfalskad sedel. Polisen begav sig till servicestationen och grep personen. Ärendet utreds som penningförfalskning samt straffbart bruk av narkotika då personen misstänkt narkotika på sig.

En anmälan gällde störande beteende i en lägenhet i Mariehamn. Polisen åkte till lägenheten och befallde dämpning med hot om ofrivillig övernattning i polishuset.

Under kvällens och nattens lopp fick polisen uppgifter om en avkörningsolycka i Lemland Järsö. Polisen begav sig till platsen och påträffade där flertalet personer intill det aktuella fordonet men personerna sa sig inte ha något att göra med olyckan. Samtliga personer misstänks och ärendet utreds som äventyrande av trafiksäkerheten och olovlig körning då samtliga personer saknade körrätt.

Polisen tog emot en anmälan om högt oljud ifrån en lägenhet i Mariehamn och åkte ut, men fick inget svar när man knackade på. Patrullen anade oråd och bestämde sig för att ta sig in i lägenheten där man hittade en person som låg helt utslagen i soffan med högsta möjliga volym på teven. Patrullen väckte den sovande, som var kraftigt berusad, och beordrade denne i säng.

Nästa anmälan gällde flera fordon som framfördes vårdslöst i Godby, men när polisen kom fram hittades inga fordon.

I samband med att krogarna stängde ingrep polisen i en sammandrabbning mellan flera personer och avstyrde bråket. Bråkstakarna skildes åt och avlägsnades från centrum.

Polisen utförde områdesövervakning med inriktning på allmän ordning och säkerhet i samband med att krogarna stängde. Polisen hann ingripa i en sammandrabbning mellan flertalet personer och hann således avbryta en eventuell misshandel. Parterna separerades och avlägsnades ifrån centrum.

Under natten informerades polisen om att en person plötsligt avlidit ombord på ett kryssningsfartyg. Polisen utförde en dödsorsaksundersökning ombord men misstänker inget brott.