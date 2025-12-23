Se upp för bluffsamtal under julhelgen

Ditt namn

Din e-post

Ämne

Ditt meddelande (valfritt)



30-åringar är minst oroade för bluffsamtal. Det uppger Telia i en undersökning man gjort med finländare. Men risken finns att även de mest teknikkunniga drabbas. Bara i år har Telia stoppat över 15,4 miljoner bluffsamtal riktade mot Finland.

Bland finländarna är det de över 70 år som är mest oroade över att bli lurade över telefon eller meddelanden.

”Det är olyckligt att så många äldre är oroliga för bedrägerier, men å andra sidan medför rimlig oro också vaksamhet. Det är generellt sett svårare att lura någon som känner till bedrägerier”, säger Kristian Westerstråhle, säkerhetsexpert på Telia i ett pressmeddelande inför julhelgen.

LÄS OCKSÅ Antalet bluffsamtal från utlandet ökar

Telefonbolag gör sitt bästa för att stoppa bluffsamtal som kommer utifrån till Finland, i Finland har Telia i år stoppat över 15,4 miljoner samtal. Svenska Telia rapporterar 31 miljoner stoppade bluffsamtal på ett halvår.

”Två vanliga metoder som brottslingarna använder sig av är ”spoofing” och ”wangiri”. Spoofing innebär att bedragarna maskerar sitt mobilnummer så att det ser ut som ett annat. Wangiri är en metod där bedragaren försöker få mottagaren att ringa tillbaka på ett missat samtal som kan kosta mycket pengar”, skriver svenska Telia i ett pressmeddelande.

LÄS OCKSÅ Polisen varnar för bluffsamtal- från polisen

Bland de finländare som oroar sig minst för bluffsamtal är 31-39-åringar.

”Vaksamhet är också på sin plats för de som är digitalt avancerade. Många människor i trettio- och fyrtioårsåldern lever sina livs mest hektiska år, och bedrägerier begås vanligtvis i en svag stund när koncentration inte är på topp”, säger Westerstråhle.