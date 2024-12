SDP tar fram egen Ålandspolitik Nyheter

Finländska SDP tar fram en egen Ålandspolitik, som görs samtidigt som nästa partiprogram. Förra veckan påbörjades arbetet när Juha Beurling-Pomoell besökte de åländska socialdemokraterna.

– Målet är att SDP som första parti ska ha en riktig Ålandspolitik, ett konkret papper med hurudana målsättningar vi ska ha, vad vi vill, säger Juha Beurling-Pomoell.

Arbetet görs samtidigt som man tar fram nästa partiprogram för SDP.

Camilla Gunell, avgående ordförande för Socialdemokraterna på Åland, är mycket glad över besöket.

– Juha Beurling-Pomoell är otroligt kunnig om åländska frågor och har en stark känsla för Åland sedan långt tillbaka i tiden. Jag ser hoppfullt på det nya samarbetet.

Under det två dagar långa besöket har Juha Beurling-Pomoell träffat allt från lantrådet och talmannen till en del företrädare för myndigheter och åländska bolag.

– Jag har lärt mig om revisionen av självstyrelselagen, skattegränsen, bristerna i kommunikationen på svenska med riket, vindkraftens framtid på Åland och flygförbindelserna mellan Mariehamn och Helsingfors, säger han.

Han betonar att hans uppdrag inte är att ge stora löften, utan att bidra till processen och skapa ett bra program.

– Riktiga problem går aldrig att lösa snabbt, annars skulle det inte vara riktiga problem, säger han.

Han tror också att personliga erfarenheter och kontakter är viktiga för att nå resultat.

– En klok person har sagt att politik är att vilja, men viljan kommer från en känsla och känsla kommer från personliga erfarenheter och kontakter. Det viktigaste är att knyta kontakter.

Klart nästa år

Tanken är att hans utredningsarbete ska bli klart nästa år. Redan nu har även ett omfattande arbete med nästa partiprogram inletts.

SDP håller nästa partikongress 2026, då man ska godkänna partiprogrammet.

– 2027 hålls nästa riksdagsval och då vill vi bli statsministerparti och då tar vi med oss vårt partiprogram samt vår Ålandspolitik och hoppas att vi ska kunna driva igenom våra mål, Juha Beurling-Pomoell.

– Under årens lopp har vi sett att ett problem i relationen till Finland är att vi duttar lite här och där och att vi alltid kommer in för sent i processen. Om vi från Åland kommer in när man skriver ett regeringsprogram, då har de (läs partierna i Finland, reds. anm.) redan hållit på länge. Nu är vi jättenöjda med att få vara med och jobba så här, få lyfta fram vilka frågor som är viktiga, säger Nina Fellman, ordförande för lagtingsgruppen.

Ålandskontor väckte intresset

Juha Beurling-Pomoell gör utredningsarbetet för SDP på sin fritid, till vardags jobbar han som generalsekreterare för Konsumentförbundet i Finland. Han har inga rötter på Åland, utan är från Helsingfors och finskspråkig, men när Åland skapade Ålandskontoret i Helsingfors på 90-talet väcktes hans intresse för Åland.

– Jag var nyfiken och åkte dit och pratade med Britt Inger Wahe.

Det ledde till att han läste på om Åland och fick ett intresse att lära sig svenska. När han jobbade som assistent i riksdagen fick han 2003 möjlighet att göra ett besök på Åland. I dag har han vänner på Åland och har seglat ofta i åländska vatten.