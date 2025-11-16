Så ska AX-märket se ut

Ditt namn

Nu har landskapsregeringen fastställs utseendet för nationalitetsbeteckningen AX som ska synas på åländska fordon i internationell trafik.

Märket med vit bakgrund ska bestå av bokstäverna AX i svart med en höjd som ska vara minst 80 millimeter och en streckbredd på minst 10 millimeter.

Den ovalformade botten ska ha en vågrät diameter på minst 175 millimeter och en lodrät diameter på minst 115 millimeter.

”Beslutet är taget i enlighet med de internationella bestämmelserna rörande utseende och mått för nationalitetsbeteckningar”, skriver man i ett pressmeddelande.

Information om planeringen och införandet av nya registreringsskyltar med det nya märket kommer i ett senare skede. (ikj)