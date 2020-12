Så mycket får specialistläkarna Nyheter

ÅHS har, enligt landskapsregeringen, rätt att avvika från tjänstekollektivavtalet för vissa utomstående specialistläkare under 2021 enligt dessa taxor:

Utomstående specialistläkare inom ortopedi: 5 273 euro per vecka.

Utomstående specialistläkare inom radiologi:3 200 euro per vecka.

Utomstående specialistläkare inom gynekologi och obstetrik: 8 500 euro per månad.

Utomstående specialistläkare i allmän medicin betala en lön: 9 450 euro per månad.

Utomstående specialistläkare inom beroendepsykiatri betala: 1 021 euro per arbetad dag för högst i genomsnitt en arbetsdag per vecka under kalenderåret.